Илон Маск обвинил госорганы США в бюрократизме из-за долгого решения по ракете Starship

Компания SpaceX запросила разрешение на повторный полёт грузовой сверхтяжелой ракеты Starship у Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США (FWS). Но сроки, которые огласили ведомства, повергали Маска в шок. Принятие решения по Starship займёт от 30 до 135 дней.

Маск заявил, что SpaceX может построить такую ракету, быстрее, чем «необходимо перетасовать для этого документы». Прототип Starship S25 был полностью собран в течение 237 дней, а другой прототип — SH B9 — за 260 дней. Ремонт стартового комплекса после первого испытательного полёта ракеты занял 138 дней.

«Это неприемлемо. Абсурдно, что SpaceX может построить гигантскую ракету быстрее, чем необходимо перетасовать для этого документы!» — высказался Маск.