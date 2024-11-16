Илон Маск обвинил OpenAI и Microsoft в антимонопольных нарушениях. Иск в суде

Маск утверждает, что OpenAI вводила в заблуждение инвесторов относительно своей некоммерческой природы и использовала обеспокоенность по поводу продвинутого ИИ, чтобы привлечь более $ 44 млн пожертвований. Иск также обвиняет OpenAI и Microsoft в недобросовестной конкуренции, направленной на то, чтобы препятствовать инвестициям в конкурирующие компании.

OpenAI и Microsoft отклонили обвинения, назвав их необоснованными, при этом OpenAI предположила, что действия Маска связаны с его «сожалением о потере влияния в компании».

На фоне этой борьбы Маск укрепляет связи с избранным президентом Дональдом Трампом и развивает проекты xAI, включая строительство огромного центра обработки данных в Теннесси под названием Colossus.