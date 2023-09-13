Илон Маск объяснил отказ включать Starlink вблизи Крыма санкциями

Маск уточнил, что под санкции США попал Крым, и он не смог установить связь из-за этих ограничений. По его словам, для активации Starlink над Крымом ему потребовалось бы разрешение правительства США, которого у компании на момент обращения Украины не было: «мы получили срочные звонки от украинского правительства с запросом на включение связи», — уточнил он.

Но отметил, что был бы готов активировать Starlink в Крыму, если бы получил «директиву» от президента США Джо Байдена.