Илон Маск объяснил отказ включать Starlink вблизи Крыма санкциями

Илон Маск объяснил отказ включать Starlink вблизи Крыма санкциямиИ был готов ее включить
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, что причина отказа в предоставлении спутникового Интернета Starlink в районе Крымского полуострова, благодаря которому было предотвращено нападение Украины на российские военные корабли, связана с санкциями США против России. Его слова приводят РИА Новости.
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Маск уточнил, что под санкции США попал Крым, и он не смог установить связь из-за этих ограничений. По его словам, для активации Starlink над Крымом ему потребовалось бы разрешение правительства США, которого у компании на момент обращения Украины не было: «мы получили срочные звонки от украинского правительства с запросом на включение связи», — уточнил он.
Но отметил, что был бы готов активировать Starlink в Крыму, если бы получил «директиву» от президента США Джо Байдена.