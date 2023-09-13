Наука и технологии
12:37, 13 сентября 2023
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Илон Маск объяснил отказ включать Starlink вблизи Крыма санкциями

И был готов ее включить

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, что причина отказа в предоставлении спутникового Интернета Starlink в районе Крымского полуострова, благодаря которому было предотвращено нападение Украины на российские военные корабли, связана с санкциями США против России. Его слова приводят РИА Новости.

Илон Маск объяснил отказ включать Starlink вблизи Крыма санкциями

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Маск уточнил, что под санкции США попал Крым, и он не смог установить связь из-за этих ограничений. По его словам, для активации Starlink над Крымом ему потребовалось бы разрешение правительства США, которого у компании на момент обращения Украины не было: «мы получили срочные звонки от украинского правительства с запросом на включение связи», — уточнил он.

Но отметил, что был бы готов активировать Starlink в Крыму, если бы получил «директиву» от президента США Джо Байдена.

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