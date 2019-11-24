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Илон Маск объяснился за сообщение, лишившее его должности в Tesla
Он до сих пор судится с инвесторами из-за прошлогоднего твита
В августе 2018 года Илон Маск (Elon Musk) написал в своём Twitter-аккаунте, что думает превратить Tesla в частную компанию, выкупив акции. Эти рассуждения не понравились инвесторам, и в итоге предприниматель лишился поста главы совета директоров компании. Судебное разбирательство идёт до сих пор, и в его рамках Маск попытался объяснить свой неудачный твит.
Предприниматель заявил, что его сообщение не имело никакого определённого смысла. Именно это Маск зафиксировал в заявлении, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, с просьбой прекратить рассмотрение иска инвесторов.
Стоит отметить, что в твите также было указано, что финансирование для выкупа акций «обеспечено». Из-за этого инвесторы сочли сообщение мошенническим. После его публикации акции Tesla выросли на 6%, а чуть позже Маск отказался от планов выкупать компанию.
Илон считает, что его твит не был ни лживым, ни вводящим в заблуждение. Фраза об обеспеченном финансировании означала лишь то, что найти деньги для предпринимателя не будет проблемой, если он решится на сделку.