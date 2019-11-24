Илон Маск объяснился за сообщение, лишившее его должности в Tesla

Предприниматель заявил, что его сообщение не имело никакого определённого смысла. Именно это Маск зафиксировал в заявлении, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, с просьбой прекратить рассмотрение иска инвесторов.

Стоит отметить, что в твите также было указано, что финансирование для выкупа акций «обеспечено». Из-за этого инвесторы сочли сообщение мошенническим. После его публикации акции Tesla выросли на 6%, а чуть позже Маск отказался от планов выкупать компанию.

Илон считает, что его твит не был ни лживым, ни вводящим в заблуждение. Фраза об обеспеченном финансировании означала лишь то, что найти деньги для предпринимателя не будет проблемой, если он решится на сделку.