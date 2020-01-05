Илон Маск объявил дату запуска прототипа корабля Starship

Маск также поделился, что на данный момент сотрудники компании SpaceX уже модернизировали конструкторские детали образца Starship после провалившегося в прошлом году испытания. Известно, что разработка первого прототипа космического корабля проходит на площадке SpaceX, расположенной в Техасе. Также глава компании сообщил, что на сегодняшний день сотрудники площадки во Флориде работают над запуском ракет-носителей Falcon и кораблей Dragon, тогда как в Техасе происходит основная модернизация Starship.

Стоит напомнить, что основной целью создания космического корабля Starship является отправка людей и грузы в космос, в частности на Марс и Луну.