Илон Маск объявил о переносе регистрации SpaceX из Делавэра в Техас

Эти шаги Маска — ответ на постановление канцлера Делавэра Кэтлин Сент-Джуд Маккормик, которая заблокировала бизнесмену выплату $55,8 млрд, о которых ранее у него были договорённости с автопроизводителем Tesla.

Как отмечает газета The Washington Post, американские корпорации предпочитают регистрироваться именно в Делавэре из-за благоприятного для бизнеса законодательства штата. Но действия Маска могут повлечь серьёзные изменения.

«SpaceX перенесла свой регистрационный штат из Делавэра в Техас! Если ваша компания всё ещё зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат», — написал Маск в соцсети Х.