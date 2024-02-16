Илон Маск объявил о переносе регистрации SpaceX из Делавэра в Техас

Опубликовано 16 февраля 2024, 23:10
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Илон Маск объявил о переносе регистрации SpaceX из Делавэра в ТехасЭто его ответ на действия суда штата
Илон Маск заявил, что переносит регистрацию компании Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) из штата Делавэр в Техас. До этого предприниматель перенёс «юридический дом» компании Neuralink в Неваду.
Эти шаги Маска — ответ на постановление канцлера Делавэра Кэтлин Сент-Джуд Маккормик, которая заблокировала бизнесмену выплату $55,8 млрд, о которых ранее у него были договорённости с автопроизводителем Tesla.
Как отмечает газета The Washington Post, американские корпорации предпочитают регистрироваться именно в Делавэре из-за благоприятного для бизнеса законодательства штата. Но действия Маска могут повлечь серьёзные изменения.
«SpaceX перенесла свой регистрационный штат из Делавэра в Техас! Если ваша компания всё ещё зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат», — написал Маск в соцсети Х.