По словам Маска, США фактически превратились в страну с одной партией, где царят траты и коррупция. Он заявил, что его партия создаётся для того, чтобы «вернуть людям свободу».

Ранее Маск был советником Дональда Трампа и участвовал в работе группы по снижению государственных расходов. Однако позже он раскритиковал новую налоговую реформу Трампа, назвав её «отвратительным законом», и дистанцировался от бывшего президента.

Официальные документы о регистрации партии в избирательную комиссию США, вроде как, уже подали. Однако эксперты отмечают, что создать новую партию в США очень сложно. Кроме того, Маск не может баллотироваться в президенты, так как родился не в США.