Опубликовано 07 июля 2025, 10:301 мин.
Илон Маск объявил о создании новой политической партии — The America PartyПартия Америки
Илон Маск, известный предприниматель и владелец платформы X (бывший Twitter), объявил о создании новой политической партии в США под названием The America Party. Об этом он сообщил в посте на X, где ещё и провёл опрос среди своих 221 миллиона подписчиков. В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона человек, и более 65% поддержали идею.
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По словам Маска, США фактически превратились в страну с одной партией, где царят траты и коррупция. Он заявил, что его партия создаётся для того, чтобы «вернуть людям свободу».
Ранее Маск был советником Дональда Трампа и участвовал в работе группы по снижению государственных расходов. Однако позже он раскритиковал новую налоговую реформу Трампа, назвав её «отвратительным законом», и дистанцировался от бывшего президента.
Официальные документы о регистрации партии в избирательную комиссию США, вроде как, уже подали. Однако эксперты отмечают, что создать новую партию в США очень сложно. Кроме того, Маск не может баллотироваться в президенты, так как родился не в США.