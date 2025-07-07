Наука и технологии
Опубликовано 07 июля 2025, 10:30
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Илон Маск объявил о создании новой политической партии — The America Party

Партия Америки
Илон Маск, известный предприниматель и владелец платформы X (бывший Twitter), объявил о создании новой политической партии в США под названием The America Party. Об этом он сообщил в посте на X, где ещё и провёл опрос среди своих 221 миллиона подписчиков. В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона человек, и более 65% поддержали идею.
Илон Маск объявил о создании новой политической партии — The America Party

© Ferra.ru

По словам Маска, США фактически превратились в страну с одной партией, где царят траты и коррупция. Он заявил, что его партия создаётся для того, чтобы «вернуть людям свободу».

Ранее Маск был советником Дональда Трампа и участвовал в работе группы по снижению государственных расходов. Однако позже он раскритиковал новую налоговую реформу Трампа, назвав её «отвратительным законом», и дистанцировался от бывшего президента.

Официальные документы о регистрации партии в избирательную комиссию США, вроде как, уже подали. Однако эксперты отмечают, что создать новую партию в США очень сложно. Кроме того, Маск не может баллотироваться в президенты, так как родился не в США.

Источник:Emerce
Автор:Максим Многословный
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