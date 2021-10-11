Илон Маск объявил о выпуске пива Tesla

В названии пива прячется отсылка к Gigafactory — так Tesla называет свои предприятия. Глава компании заявил, что на европейском заводе в Берлине планируется построить вокзал прямо на территории. Кроме того, предприятие украсят граффити, а ещё там будет своя пивоварня. На ней и будут изготавливать GigaBier.

Ранее Tesla запускала продажу текилы под собственной торговой маркой. Она стоила около $250 за бутылку объёмом 750 мл. Стоимость пива GigaBier пока не названа. Когда оно поступит в продажу, тоже неясно. Пока можно посмотреть только на оформление бутылки.