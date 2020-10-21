Наука и технологии
Сегодня 18:34
Илон Маск объявил о запуске полноценного автопилота для электромобилей
Но пока только для бета-тестирования
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что полноценный автопилот для электромобилей уже готов. Он сможет работать самостоятельно, без участия человека. Правда, пока функция доступна в бета-версии для отдельных водителей.
Маск предупредил, что развёртывание системы Full Self-Driving (FSD) будет медленным и осторожным, как и полагается.
Сейчас водители электромобилей Tesla даже с включённым автопилотом должны быть настороже и не отвлекаться от дороги. А вот FSD позволит водителю совершать «нулевое вмешательство». Ему не нужно будет держать руль и контролировать автомобиль.
Маск даже сообщал, что с FSD электрокары Tesla смогут самостоятельно пересекать границы штатов. То есть автомобиль можно будет попросить приехать к тебе из другого города.
Когда FSD станет общедоступной, неясно.