Илон Маск объявил о запуске полноценного автопилота для электромобилей

Маск предупредил, что развёртывание системы Full Self-Driving (FSD) будет медленным и осторожным, как и полагается.

Сейчас водители электромобилей Tesla даже с включённым автопилотом должны быть настороже и не отвлекаться от дороги. А вот FSD позволит водителю совершать «нулевое вмешательство». Ему не нужно будет держать руль и контролировать автомобиль.

Маск даже сообщал, что с FSD электрокары Tesla смогут самостоятельно пересекать границы штатов. То есть автомобиль можно будет попросить приехать к тебе из другого города.

Когда FSD станет общедоступной, неясно.