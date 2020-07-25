Наука и технологии
Сегодня 10:03
Илон Маск объявил об открытии новой компании
На этот раз речь о страховой компании
Несмотря на то, что Илон Маск уже имеет на счету две крупнейшие компании – Tesla Motors и SpaceX, предприниматель не планирует останавливаться на достигнутом. Так, он объявил открытии новой компании.
Об этом стало известно благодаря материалу, опубликованному изданием Business Insider. Сообщается, что в этот раз глава SpaceX намерен сфокусироваться на создании страховой компании под названием Tesla Insurance. По задумке, данная компания будет эксплуатировать информацию, собранную автомобилем, с целью подбора индивидуального страхового тарифа для водителя. Отмечается, что подбирать тариф компания будет основываясь на стиле вождения клиента.
Так, полученные с профиля водителя данные будут использоваться для подсчета рисков аварии, а также ежемесячного расчета страховой премии для клиента.