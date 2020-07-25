Илон Маск объявил об открытии новой компании

Об этом стало известно благодаря материалу, опубликованному изданием Business Insider. Сообщается, что в этот раз глава SpaceX намерен сфокусироваться на создании страховой компании под названием Tesla Insurance. По задумке, данная компания будет эксплуатировать информацию, собранную автомобилем, с целью подбора индивидуального страхового тарифа для водителя. Отмечается, что подбирать тариф компания будет основываясь на стиле вождения клиента.

Так, полученные с профиля водителя данные будут использоваться для подсчета рисков аварии, а также ежемесячного расчета страховой премии для клиента.