Наука и технологии
Сегодня 17:40
Илон Маск оценил российское образование
И согласился рассмотреть операционную систему для электрокаров, созданную краснодарцем
Помните, как организаторы краснодарского форума «Дело за малым!» пригласили Илона Маска (Elon Musk), главу SpaceX и Tesla? Так вот — он пришёл. Точнее, подключился к участникам форума по видеосвязи. Во время онлайн-встречи предприниматель поведал много интересного.
Илон поделился своим мнением о российском образовании: «Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России».
Ещё он отметил, что уважает людей, которые делают что-то полезное для других, и назвал кубанцев классными.
Также Маску рассказали об операционной системе для электромобилей, которую создал житель Краснодара. Илон ответил, что не против рассмотреть её и попросил дать разработчику свои контакты. После Маска спросили, не хочет ли он открыть производство в России. Предприниматель заявил, что когда-нибудь это можно будет сделать.
Для оформления использовано фото РБК
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