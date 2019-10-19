Илон Маск оценил российское образование

Илон поделился своим мнением о российском образовании: «Мне кажется, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России».

Ещё он отметил, что уважает людей, которые делают что-то полезное для других, и назвал кубанцев классными.

Также Маску рассказали об операционной системе для электромобилей, которую создал житель Краснодара. Илон ответил, что не против рассмотреть её и попросил дать разработчику свои контакты. После Маска спросили, не хочет ли он открыть производство в России. Предприниматель заявил, что когда-нибудь это можно будет сделать.

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