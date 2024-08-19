Илон Маск оценил возможный массовый голод в США

На своей странице в X Маск опубликовал мрачный прогноз финансового аналитика о том, что предложенные Харрис меры по контролю за ценами могут привести к массовому голоду. Комментарии аналитика касаются плана Харрис по введению предельных цен на основные продукты питания для борьбы с ростом цен.

Аналитик утверждает, что такие меры могут привести к краху пищевой промышленности из-за снижения рентабельности, что в конечном итоге приведет к выходу производителей продуктов питания из бизнеса. Это, по мнению аналитика, приведет к острой нехватке продовольствия и потенциально разрушит нынешнюю структуру США.

Маск, который часто принимает участие в обсуждении различных политических и экономических вопросов, поддержал мрачный прогноз аналитика кратким комментарием: «Точное заключение».