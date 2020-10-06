Илон Маск одобрил разработку Роскосмосом ракеты "Амур"

Об этом Маск сообщил на своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter. Несмотря на одобрение разработки, основатель SpaceX подчеркнул, к чему необходимо стремиться компании. Так, по словам Маска, Роскосмосу необходимо направить силы на реализацию полной возвращаемости первой ступени к 2026 году. Отметим, что именно в этот год компания планирует впервые запустить метановую ракету "Амур".