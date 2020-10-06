Наука и технологии
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Илон Маск одобрил разработку Роскосмосом ракеты "Амур"
А также рассказал, к чему необходимо стремиться компании
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск решил прокомментировать разработку Роскосмосом ракеты "Амур". По его словам, этот проект является шагом в правильном направлении.
Об этом Маск сообщил на своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter. Несмотря на одобрение разработки, основатель SpaceX подчеркнул, к чему необходимо стремиться компании. Так, по словам Маска, Роскосмосу необходимо направить силы на реализацию полной возвращаемости первой ступени к 2026 году. Отметим, что именно в этот год компания планирует впервые запустить метановую ракету "Амур".
Это шаг в правильном направлении, но они действительно должны стремиться к полной повторной возвращаемости к 2026 году. Более крупная ракета имеет смысл для экономической выгоды. Цель должна заключаться в минимизации затрат за тонну при выведении полезной нагрузки на орбиту, иначе это в лучшем случае будет обслуживать нишевый рынок.