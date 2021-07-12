Илон Маск оплатил своё путешествие на космолёте Virgin Galactic

VSS Unity разработала американская компания Virgin Galactic, которая и принадлежит Брэнсону. СМИ пишут, что Илон Маск внёс депозит в $10 тысяч за билет на космоплан. Когда именно предприниматель совершит путешествие, не сообщается.

Сам Брэнсон рассказал, что Илон — его друг, и однажды Ричард может сам полететь на одном из кораблей SpaceX.

Журналисты также отмечают, что накануне первого суборбитального полёта Ричард Брэнсон опубликовал фото с Илоном Маском. Миллиардер рассказал, что не был готов к тому виду, который открывается на Землю из космоса, назвал его магическим.