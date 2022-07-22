Илон Маск опоздал: человеку в мозг успешно вживили чип

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Илон Маск опоздал: человеку в мозг успешно вживили чипОн позволит парализованному пациенту совершать действия
В медицинском центре Mount Sinai West в Нью-Йорке пациенту с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) вживили в мозг чип. Он даёт надежду, что человек, потерявший способность двигаться и говорить, сможет просматривать веб-страницы и общаться по электронной почте и текстовыми сообщениями с помощью силы мысли — устройство будет переводить его намерения в команды, отправляемые на компьютер.
Чип разработал стартап Synchron. Ранее он уже имплантировал свои устройства четырём пациентам в Австралии. У них не было побочных эффектов и они смогли выполнять такие задачи, как отправка сообщений в WhatsApp и совершение онлайн-покупок. Недавняя процедура была первой, которую компания провела в США, опередив конкурентов, включая Neuralink Corp Илона Маска.
Напомним, что Neuralink работает над созданием намного меньшего по размеру и более мощного имплантата , который можно будет поместить в мозг с помощью упрощённой хирургической процедуры. Тем не менее, это также потребует удаления куска черепа пациента, и компания ещё не получила одобрения на испытания на людях.