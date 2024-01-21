Илон Маск опроверг информацию о финансировании своей ИИ-компании на $500 млн

Однако Маск выступил в социальных сетях с опровержением этого сообщения, заявив: «Это просто неправда». Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о состоянии финансирования компании и ее планах на будущее.

Опровержение Маска последовало всего через несколько месяцев после того, как он заявил, что xAI не занимается активным привлечением средств.

Маск запустил xAI в июле 2022 года в ответ на чрезмерные ограничения и потенциально опасный характер разработки искусственного интеллекта крупными технологическими компаниями. По его словам, xAI сосредоточится на разработке безопасного, полезного и соответствующего человеческим ценностям ИИ.