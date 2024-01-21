Илон Маск опроверг информацию о финансировании своей ИИ-компании на $500 млн

Опубликовано 21 января 2024, 10:30
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Илон Маск опроверг информацию о финансировании своей ИИ-компании на $500 млнДеньги у него и так есть
Илон Маск решительно опроверг недавнее сообщение о том, что его стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) xAI получил от инвесторов финансирование в размере 500 миллионов долларов. В докладе, опубликованном Bloomberg, утверждалось, что xAI нацелена на оценку в 15−20 миллиардов долларов и что условия сделки могут быть окончательно согласованы в ближайшие недели.
Однако Маск выступил в социальных сетях с опровержением этого сообщения, заявив: «Это просто неправда». Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о состоянии финансирования компании и ее планах на будущее.
Опровержение Маска последовало всего через несколько месяцев после того, как он заявил, что xAI не занимается активным привлечением средств.
Маск запустил xAI в июле 2022 года в ответ на чрезмерные ограничения и потенциально опасный характер разработки искусственного интеллекта крупными технологическими компаниями. По его словам, xAI сосредоточится на разработке безопасного, полезного и соответствующего человеческим ценностям ИИ.
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