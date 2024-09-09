Илон Маск опроверг разделение доходов между своим стартапом xAI и Tesla

Опубликовано 09 сентября 2024, 06:451 мин.
Илон Маск опроверг разделение доходов между своим стартапом xAI и TeslaКак ранее писали СМИ
Илон Маск опроверг сообщение о том, что его стартап xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, ведет переговоры с его же Tesla о разделении доходов. По данным The Wall Street Journal, якобы велись переговоры о лицензировании компанией Tesla моделей искусственного интеллекта xAI для усовершенствования технологий помощи водителю и «автопилота» (FSD), а также других функций, таких как голосовой помощник и ПО для робота-гуманоида Tesla Optimus.
В статье газеты говорилось, что xAI будет получать часть доходов от технологии FSD Tesla. Однако Маск быстро опроверг эти заявления, заявив через свою социальную сеть X, что отчет «не соответствует действительности». Он подчеркнул, что, хотя Tesla и получила выгоду от обсуждения с инженерами xAI, необходимости в лицензионном соглашении нет.
Компания xAI, которую Маск основал в прошлом году, чтобы конкурировать с OpenAI, участвовала в различных инициативах в области искусственного интеллекта, включая центры обработки данных Tesla и интеграцию своего чат-бота Grok.