Илон Маск опроверг разделение доходов между своим стартапом xAI и Tesla

В статье газеты говорилось, что xAI будет получать часть доходов от технологии FSD Tesla. Однако Маск быстро опроверг эти заявления, заявив через свою социальную сеть X, что отчет «не соответствует действительности». Он подчеркнул, что, хотя Tesla и получила выгоду от обсуждения с инженерами xAI, необходимости в лицензионном соглашении нет.

Компания xAI, которую Маск основал в прошлом году, чтобы конкурировать с OpenAI, участвовала в различных инициативах в области искусственного интеллекта, включая центры обработки данных Tesla и интеграцию своего чат-бота Grok.