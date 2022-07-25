Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя Google

Сегодня в 10:41
1 мин.
Илон Маск опроверг слухи о романе с женой сооснователя GoogleЛюдям нравятся сплетни
Вчера американские СМИ сообщили, что сооснователь Google Сергей Брин подал на развод со своей женой после того, как узнал, что у неё был роман с Илоном Маском. Предприниматель, основатель Tesla и SpaceX поспешил опровергнуть эти слухи.
Утверждалось, будто у Маска была короткая интрижка с женой Сергея Брина Николь Шэнэхэн. Супруги якобы уже были не вместе, но всё ещё жили под одной крышей. Для Брина новость стала поводом подать на развод и разорвать дружбу с Маском.
Сам Илон написал в твиттере, что это полная чушь. Что они с Сергеем друзья, и даже были недавно вместе на вечеринке. По поводу Николь Маск заявил, что видел её всего дважды за три года, и оба раза в окружении людей. «Ничего романтичного», — подытожил Илон.
В реплаях он также признался, что у него уже несколько лет не было секса.