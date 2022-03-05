Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своём спутниковом интернете

Как отмечается, он сделал это исходя из своей приверженности свободе слова.

«Некоторые государства (не Украина) потребовали от Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, если только под дулом пистолета. Извините, но я сторонник абсолютной свободы слова», — сообщил Илон Маск.