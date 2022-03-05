Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своём спутниковом интернете

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Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своём спутниковом интернетеИсходя из личных принципов
Знаменитый бизнесмен, основатель и глава компаний SpaceX и Starlink Илон Маск обеспечил спутниковую интернет связь на Украине в связи с перебоями. Но при этом отказался блокироватть российские источники информации.
Как отмечается, он сделал это исходя из своей приверженности свободе слова.
«Некоторые государства (не Украина) потребовали от Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, если только под дулом пистолета. Извините, но я сторонник абсолютной свободы слова», — сообщил Илон Маск.
Источник: БизнесOnline