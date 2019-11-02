Илон Маск отказался от любимой соцсети

Вчера он написал в своём аккаунте, что сомневается в том, действительно ли так хорош Twitter. Затем предприниматель отметил, что портал Reddit всё ещё выглядит лучше. А после этого написал, что «уходит в офлайн».

Это последнее сообщение Маска в соцсети. Вернётся ли он туда, пока неясно. При этом предприниматель ранее постоянно пользоваться Twitter и делал там важные заявления. Из-за одного твита главу Tesla даже обвиняли в мошенничестве и требовали выплаты $20 млн.

В июне Маск уже говорил, что удаляет свой аккаунт, но, тем не менее, продолжил пользоваться соцсетью.

Для оформления использовано фото Esquire