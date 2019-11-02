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Илон Маск отказался от любимой соцсети
Но надолго ли?
Глава компаний SpaceX и Tesla, предприниматель Илон Маск (Elon Musk) довольно часто делал интересные высказывания в Twitter. Но, похоже, ему это надоело.
Вчера он написал в своём аккаунте, что сомневается в том, действительно ли так хорош Twitter. Затем предприниматель отметил, что портал Reddit всё ещё выглядит лучше. А после этого написал, что «уходит в офлайн».
Это последнее сообщение Маска в соцсети. Вернётся ли он туда, пока неясно. При этом предприниматель ранее постоянно пользоваться Twitter и делал там важные заявления. Из-за одного твита главу Tesla даже обвиняли в мошенничестве и требовали выплаты $20 млн.
В июне Маск уже говорил, что удаляет свой аккаунт, но, тем не менее, продолжил пользоваться соцсетью.
Для оформления использовано фото Esquire