Илон Маск отказался удалять пост Медведева об «исчезновении Украины»

Пользователь Anonymous Operations написал, что пост Медведева может быть нарушением правил Twitter, так как «содержит призывы к геноциду». Кроме того, как пишет пользователь, автор твита аффилирован с государством, признанным террористическим, а социальная сеть не соблюдает санкции.

На это Илон Маск ответил, что «все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами». Также он добавил, что ему сказали, будто Путин называл Маска военным преступником за помощь Украине. «Так что он не совсем мой лучший друг», — написал Илон.