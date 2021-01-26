Илон Маск откроет транспортные тоннели вечеринкой в стиле Fallout

Открытие состоится не раньше, чем будут отменены ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако тоннели уже готовы. Илон Маск даже публиковал фотографию, где он стоит в холле, куда выходят два тоннеля.

Под фотографией пользователь написал Маску: «Не могу дождаться рейва на официальное открытие от The Boring Company». На это Илон ответил, что тематическая Fallout-вечеринка по случаю открытия Vegas Loop состоится сразу, как только это разрешат.