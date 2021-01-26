Наука и технологии
Сегодня 14:18
Илон Маск откроет транспортные тоннели вечеринкой в стиле Fallout
Дата открытия неизвестна
Илон Маск, основатель строительной компании The Boring Company, рассказал о грядущем торжественном открытии транспортных тоннелей под Конференц-центром Лас-Вегаса. Оно будет сопровождаться вечеринкой в стиле Fallout — постапокалиптических компьютерных ролевых игр.
Открытие состоится не раньше, чем будут отменены ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако тоннели уже готовы. Илон Маск даже публиковал фотографию, где он стоит в холле, куда выходят два тоннеля.
Под фотографией пользователь написал Маску: «Не могу дождаться рейва на официальное открытие от The Boring Company». На это Илон ответил, что тематическая Fallout-вечеринка по случаю открытия Vegas Loop состоится сразу, как только это разрешат.
Два тоннеля под Конференц-центром соединяют противоположные концы выставочно-делового квартала. По ним пассажиров будут возить беспилотные автомобили Tesla.