Илон Маск откроет закусочную-автокинотеатр

Они также смогут расплачиваться криптовалютой Dogecoin, если предложения по строительству заведения на бульваре Санта-Моника в Голливуде получат зеленый свет.

Маск ранее заявлял, что вокруг зарядных станций могут появиться закусочные под брендом Tesla, впервые сообщив об этой идее в Твиттере в 2018 году, а в прошлом году подал заявку на три товарных знака, связанных с возможным вступлением в ресторанный бизнес.

Маск предполагает снос пиццерии Shakey's Pizza и строительство на ее месте новой двухэтажной закусочной.