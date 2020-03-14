Илон Маск отправил подчинённым письмо о шансах умереть от коронавируса

Маск рассказал сотрудникам своих компаний, что они имеют более высокий риск погибнуть в ДТП по пути на работу, чем от коронавирусной инфекции. Предприниматель отметил, что судя по всей имеющейся информации о новом вирусе, он не входит даже в топ-100 рисков для здоровья в США. Маск подкрепил свои слова статистикой: на каждые 36 смертей от коронавируса приходится 36 тысяч смертей в ДТП.

Напомним, недавно Маск писал в своём Twitter, что считает панику вокруг коронавирусной инфекции «тупой». Многие его за это раскритиковали, но кто-то и согласился.