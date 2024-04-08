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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 07:41
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Илон Маск отправит 1 млн человек на Марс ради успешной колонизации Красной планеты

Амбициозненько
На днях Илон Маск, глава SpaceX, поделился амбициозным планом колонизации Марса.
Илон Маск отправит 1 млн человек на Марс ради успешной колонизации Красной планеты
© Ferra.ru

Он заявил, что для успешного освоения Красной планеты потребуется отправить туда 1 млн человек!

Первым шагом станет доработка космического корабля Starship 3. Затем SpaceX планирует начать массовое производство этих ракет, ведь для миссии на Марс их понадобятся сотни.

Также потребуется разработать новую систему дозаправки в космосе, так как во время полета к Марсу Starship 3 нужно будет дозаправить 5-6 раз.

Когда все будет готово, на Марс отправятся первые колонизаторы и грузы. По словам Маска, для успешной колонизации потребуется 1 млн человек и сотни тонн провизии. Сроки миссии пока не названы.

Промежуточным этапом на пути к Марсу станет строительство лунной базы Moonbase Alpha.

Источник:Twitter
Автор:Булат Кармак
Теги:
#марс
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#SpaceX
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#Илон Маск