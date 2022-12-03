Илон Маск отправит ещё 7,5 тысяч спутников интернета Starlink на орбиту Земли

Ведомство объяснило своё решение необходимостью обеспечения спутниковой широкополосной связью следующего поколения всех США, а также защитой спутниковых операторов от вредных помех и сохранением «безопасной космической среды».

«Наше решение позволит SpaceX начать развёртывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране», — сказано в документе FCC.