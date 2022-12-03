Илон Маск отправит ещё 7,5 тысяч спутников интернета Starlink на орбиту Земли

00:33, 03 декабря 2022
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Илон Маск отправит ещё 7,5 тысяч спутников интернета Starlink на орбиту ЗемлиДля обеспечения американцев спутниковой широкополосной связью
Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила компании Илона Маска SpaceX развернуть на орбите до 7,5 тысяч интернет-спутников Starlink второго поколения.
Фото: Spacenews.com
Ведомство объяснило своё решение необходимостью обеспечения спутниковой широкополосной связью следующего поколения всех США, а также защитой спутниковых операторов от вредных помех и сохранением «безопасной космической среды».
«Наше решение позволит SpaceX начать развёртывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране», — сказано в документе FCC.
Источник:Bloomberg
Автор:Андрей КадуковТеги: