Илон Маск отправит Украине ещё несколько тысяч терминалов спутникового интернета

В ближайшие месяцы Украине отправят более 10 000 терминалов, сообщает министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров. Это позволит обеспечить доступ в интернет в полевых условиях.

«Маск нас заверил, что он продолжит поддерживать Украину. Когда у нас был масштабный блэкаут, в тот же день я отправил ему сообщение, а он моментально отреагировал и уже предпринял некоторые шаги. Он понимает ситуацию», — говорит Федоров.

Отмечается, что с февраля 2022 года Украина получила около 22 тысяч терминалов для спутниковой связи Starlink.