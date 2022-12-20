Илон Маск отправит Украине ещё несколько тысяч терминалов спутникового интернета

12:17, 20 декабря 2022
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Илон Маск отправит Украине ещё несколько тысяч терминалов спутникового интернетаЧтобы противодействовать атакам РФ
Bloomberg сообщил, что Украина договорилась с корпорацией SpaceX Илона Маска о получении ещё нескольких тысяч антенн Starlink для противодействия российским воздушным атакам.
Фото: Unsplash
В ближайшие месяцы Украине отправят более 10 000 терминалов, сообщает министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров. Это позволит обеспечить доступ в интернет в полевых условиях.
«Маск нас заверил, что он продолжит поддерживать Украину. Когда у нас был масштабный блэкаут, в тот же день я отправил ему сообщение, а он моментально отреагировал и уже предпринял некоторые шаги. Он понимает ситуацию», — говорит Федоров.
Отмечается, что с февраля 2022 года Украина получила около 22 тысяч терминалов для спутниковой связи Starlink.