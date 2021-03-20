Наука и технологии
Сегодня в 14:09
Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже через Tesla
Конечно, всё отрицает
Вчера стало известно, что китайские власти попросили чиновников и военных не пользоваться электрокарами Tesla, так как те собирают много данных. Китай опасается, что эти автомобили могут представлять угрозу национальной безопасности страны. Глава Tesla Илон Маск ответил на эти обвинения.
Илон Маск выступил по видеосвязи на форуме China Development Forum. Он заявил, что электрокары Tesla не используются для шпионажа в Китае или любой другой стране.
У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись.
Илон Маск также заявил, что двум самым крупным экономикам мира — США и Китаю — следует больше доверять друг другу.