Илон Маск ответил на запуск в космос Рогозина на «Жигулях»

«Не вынуждайте меня бросить вам вызов в рэп-баттле!!», — написал Маск в ответ на твит англоязычного издания Futurism о российском пуске. Ресурс подал новость под заголовком «Чтобы поиздеваться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос».

Главу Роскосмоса в ближний космос запустила команда проекта ToSky. Полезную нагрузку для стратостата выбирали пользователи «ВКонтакте». Рогозин стал безоговорочным победителем среди Хокинга, кактуса и телескопа «Джеймс Уэбб».

Автомобиль Tesla команда Илона Маска запустила в космос ещё в прошлом году. В феврале этого года стало известно, что электрокар улетел в сторону пояса астероидов.