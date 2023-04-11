Илон Маск переименовал купленный им Twitter

Источник считает, что слияние Twitter и X Corp было запланировано Маском ещё до того, как он купил Twitter в апреле 2022 года. Тогда он зарегистрировал три компании — X Holdings I, II и III. Тогда Twitter объединился с X Holdings II, сохраняя своё имя и структуру. X Holdings I выступала материнской компанией для Twitter, а X Holdings III брала на себя кредит для покупки.

В марте 2023 года Маск зарегистрировал ещё две компании: X Holdings Corp и X Corp. Через неделю он подал заявку на слияние всех своих компаний. В результате Twitter Inc. прекратил своё существование как компания и стал частью X Corp.

По мнению экспертов, Маск хочет сделать из Twitter часть своего суперприложения X, которое будет конкурировать с китайским WeChat.