Илон Маск подтвердил подготовку кибератаки на завод Tesla, в которой подозревают россиянина

О готовящейся кибератаке написали в СМИ. В одном из изданий рассказывается, что россиянин Егор Крючков предлагал миллион долларов русскоговорящему сотруднику Tesla, чтобы тот загрузил вредоносную программу в компьютерную систему завода. Сотрудник не стал выполнять просьбу Крючкова и сообщил обо всём ФБР.

Илон Маск, комментируя это новость, написал: «Ценю. Это была серьёзная атака».

Минюст заявил о задержании Крючкова 22 августа в Лос-Анджелесе. В ведомстве сообщили, что мужчина пытался внедрить вредоносное ПО в сеть некой компании из Невады. Крючков оказался в Лос-Анджелесе, пытаясь укрыться от ФБР.