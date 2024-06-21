Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2024, 10:30
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Илон Маск подтвердил разработку терминалов Starlink Mini размером с MacBook

Это компактные терминалы размером не более 14" MacBook
Илон Маск наконец пролил свет на существование уменьшенной версии спутниковых терминалов Starlink. Он подтвердил, что SpaceX занимается разработкой компактных тарелок Starlink Mini.
Илон Маск подтвердил разработку терминалов Starlink Mini размером с MacBook

© Starlink

Маск отметил, что такой терминал удобно брать в дорогу, поскольку его габариты примерно равны 14-дюймовому MacBook. Такое устройство легко помещается в рюкзак и его можно использовать в дороге. Для сравнения, стационарные терминалы спутниковой системы Starlink имеют габариты 30 на 50 см.

Отмечается, что Starlink Mini поддерживают Wi-Fi 6 (802.11ax и 3x3 MiMO в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц) и могут создавать ячеистую сеть из нескольких терминалов. По слухам, компактные «дорожные» терминалы Starlink Mini должны обеспечивать максимальную скорость до 100 Мбит/с и задержку 23 мс.

Стоимость этих устройств не раскрывается, но Маск намекнул, что стоить такие тарелки будут примерно вдвое дешевле больших.