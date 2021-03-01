Илон Маск показал космический лифт для спуска на поверхность Луны

Устройство также будет использована и для возвращения астронавтов на корабль, пишет Teslarati. Сообщается, что программа HLS создавалась с целью разработки полноценных коммерческих модулей для отправки экипажа на Луну в 2024 году. Производством решений в рамках проекта занимаются 3 частные компании: Blue Origin от основателя Amazon, Dynetics и SpaceX.

Что интересно, предложенное последней решение признали «самым рискованным», из-за чего компании выделили всего лишь 135 млн долларов. Для сравнения, Dynetics выделили около 250 млн долларов, а Blue Origin — 570 млн долларов.

Что интересно, в отличие от конкурентов, компания Илона Маска построила не менее 8 полномасштабных прототипов звездолёта и более 12 раз испытала их. За то же время Dynetics и Blue Origin представили дизайн нескольких аппаратов и два макета из картона, пенопласта и дерева.