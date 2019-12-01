Илон Маск показал сову в стиле электропикапа

Скорее всего, это попытка Маска пошутить по поводу детища собственной компании. После презентации электропикапа сеть заполонили мемы по поводу внешнего вида машины.

Илон спросил в твите: «Нравится вам наша сова?» и позже добавил, что она искусственная. Не совсем ясно, существует ли сова в реальности в виде фигурки или это просто концепт.

Напомним, кузов Cybertruck выполнен из стали и считается устойчивым к деформациям. Окна автомобиля компания Tesla также назвала бронированными, но они не выдержали удар металлическим шаром.