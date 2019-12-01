Наука и технологии
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Илон Маск показал сову в стиле электропикапа
Самоирония — это хорошо
Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в своём Twitter-аккаунте странное изображение. На нём показана сова, которая очертаниями уж больно похожа не недавно представленный электропикап Tesla Cybertruck.
Скорее всего, это попытка Маска пошутить по поводу детища собственной компании. После презентации электропикапа сеть заполонили мемы по поводу внешнего вида машины.
Илон спросил в твите: «Нравится вам наша сова?» и позже добавил, что она искусственная. Не совсем ясно, существует ли сова в реальности в виде фигурки или это просто концепт.
Напомним, кузов Cybertruck выполнен из стали и считается устойчивым к деформациям. Окна автомобиля компания Tesla также назвала бронированными, но они не выдержали удар металлическим шаром.