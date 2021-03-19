Наука и технологии
Сегодня в 17:59
Илон Маск показал сверхтяжёлый ускоритель для ракет
А точнее, его прототип
Компания Илона Маска SpaceX показала прототип BN1 (Booster Number 1 — «Ускоритель номер 1»). Это первая ступень сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship.
Илон Маск поделился в Twitter фотографиями первого сверхтяжёлого ускорителя. SpaceX теперь нужно сварить две основные половины конструкции вместе, а также соединить предустановленные трубопроводы и авионику.
Elon Musk
В целом, BN1 представляет собой башню из 36 колец. Стоит отметить, что лишь одна BN1 на три метра ниже двухступенчатой ракеты Falcon 9. То есть вся ракета-носитель будет очень высокой. В высоту должна составить не менее 120 метров.
SpaceX рассчитывает начать орбитальные запуски Starship в июле 2021 года. Напомним, цель компании — запустить Starship на Марс с грузом.