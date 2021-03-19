Илон Маск показал сверхтяжёлый ускоритель для ракет

В целом, BN1 представляет собой башню из 36 колец. Стоит отметить, что лишь одна BN1 на три метра ниже двухступенчатой ракеты Falcon 9. То есть вся ракета-носитель будет очень высокой. В высоту должна составить не менее 120 метров.

SpaceX рассчитывает начать орбитальные запуски Starship в июле 2021 года. Напомним, цель компании — запустить Starship на Марс с грузом.