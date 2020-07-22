Илон Маск показал тоннель для сверхскоростных поездок

Этот тоннель будет располагаться в Лас-Вегасе. Его начала рыть принадлежащая Маску компания Boring Company ещё в ноябре прошлого года. В мае рытьё было завершено. Ранее Илон говорил, что в 2020 году тоннель будет полностью функционировать, но The Verge пишет, что теперь компания планирует открыть объект в январе 2021 года.

Для поездок будут использоваться электромобили Tesla. Они смогут передвигаться по тоннелю со скоростью до 250 километров в час. Для автомобилей будет использоваться специальный механизм, фиксирующий колёса и помещающий транспорт вдоль рельсов.