Наука и технологии
Сегодня в 17:57
Илон Маск поможет NASA построить аналог МКС возле Луны
Космическому агентству сделка обойдётся в более 24 млрд рублей
В сети появилась информация о том, что NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX в качестве подрядчика для запуска двух космических модулей для строительства окололунной станции Gateway. Речь идёт о космических аппаратах, которые будут первыми отправлены в сторону Луны для этих целей.
Общая сумма контракта составила 331,8 млн долларов (24,4 млрд рублей), говорится на официальном сайте агентства. Запуск двух модулей запланирован на май 2024 года, но полёт может быть и отложен. На данный момент в качестве ракеты-носителя был выбран Falcon Heavy, грузоподъёмность которого составляет 64 тонны.
Напомним, что окололунная станция, получившая название Gateway, стала частью программы Artemis. Её NASA анонсировало ещё в 2019 году. Основной задачей программы является исследование поверхности Луны, а также использование полученных знаний в будущем, для пилотируемых миссий на Марс.