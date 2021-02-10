Илон Маск поможет NASA построить аналог МКС возле Луны

В сети появилась информация о том, что NASA выбрало компанию Илона Маска SpaceX в качестве подрядчика для запуска двух космических модулей для строительства окололунной станции Gateway. Речь идёт о космических аппаратах, которые будут первыми отправлены в сторону Луны для этих целей.