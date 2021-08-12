Илон Маск поможет с разаработкой скафандров для NASA

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Илон Маск поможет с разаработкой скафандров для NASAТем более, что такой опыт у него уже есть
Агентство CNBS оценило предложение Илона Маска о разработке новых скафандров для NASA. Ссылаясь на Твиттер основателя Tesla и SpaceX, издание опубликовало статью о том, возможно ли вообще создание в короткий срок, до 2024 года, скафандров новейшего поколения для выживания астронавтов в космосе.
Отмечается, что Илон Маск предложил NASA помощь в разработке таких скафандров. Это был его ответ на заявление генерального инспектора NASA о том, то высадка астронавтов на Луну в 2024 году находится под угрозой из-за неготовности снаряжения. CNBS не случайно отреагировало на такое сообщение Маска. У SpaceX есть опыт разработки скафандров и доставки астронавтов на МКС. А Маск, как отмечается, знает о чём говорит.
Сейчас американские астронавты используют скафандры образца 45-летней давности, их неоднократно «ремонтировали и частично переоборудовали», чтобы они могли продолжать работу. Как отмечает издание, новые скафандры необходимы американской миссии как никогда.