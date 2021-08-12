Илон Маск поможет с разаработкой скафандров для NASA

Тем более, что такой опыт у него уже есть

Агентство CNBS оценило предложение Илона Маска о разработке новых скафандров для NASA. Ссылаясь на Твиттер основателя Tesla и SpaceX, издание опубликовало статью о том, возможно ли вообще создание в короткий срок, до 2024 года, скафандров новейшего поколения для выживания астронавтов в космосе.