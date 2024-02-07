Опубликовано 07 февраля 2024, 15:45
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Илон Маск поможет вернуть актрису на роль в сериале по «Звездным Войнам»Джина Карано подает в суд на Disney
Бывшая звезда сериала «Мандалорец» Джина Карано подала в суд на Disney за «несправедливое увольнение», заручившись поддержкой Илона Маска. Ранее он предложил финансировать судебные иски пользователей X (бывший Twitter), с которыми «несправедливо обошлись» за посты в его соцсети, что и произошло с Карано.
Карано была уволена в 2021 году после неоднозначных постов в экс-Twitter, которые Disney посчитала «отвратительными и неприемлемыми». Откликнувшись на призыв Маска, Карано связалась с ним, и X пообещал оказал ей юридическую поддержку. Она требует восстановления в сериале и возмещения ущерба в размере не менее 75 000 долларов. Карано предстоит нелегкая юридическая битва: доказать неправомерность увольнения очень сложно, даже при наличии финансовой поддержки.
Это не первая стычка Маска с Disney. Он критиковал их рекламные решения и вступал в публичные перепалки. Исход судебного процесса может создать прецедент для подобных дел, ну и самое главное — повлиять на карьеру Карано