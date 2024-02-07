Илон Маск поможет вернуть актрису на роль в сериале по «Звездным Войнам»

Карано была уволена в 2021 году после неоднозначных постов в экс-Twitter, которые Disney посчитала «отвратительными и неприемлемыми». Откликнувшись на призыв Маска, Карано связалась с ним, и X пообещал оказал ей юридическую поддержку. Она требует восстановления в сериале и возмещения ущерба в размере не менее 75 000 долларов. Карано предстоит нелегкая юридическая битва: доказать неправомерность увольнения очень сложно, даже при наличии финансовой поддержки.

Это не первая стычка Маска с Disney. Он критиковал их рекламные решения и вступал в публичные перепалки. Исход судебного процесса может создать прецедент для подобных дел, ну и самое главное — повлиять на карьеру Карано