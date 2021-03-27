Илон Маск пообещал, что Tesla обгонит Apple

Второй твит про сроки был удалён, но его успели заскриншотить. В первом же твите Маск утверждает, что шансы Tesla стать крупнейшей компанией совсем не нулевые. Это значит, что автопроизводитель метит на место Apple, которая недавно, кстати, обогнала по выручке нефтяную компанию Saudi Aramco.

В последнее время Маску приходится тщательнее думать о том, что публиковать в Twitter. Недавно на него подал в суд инвестор Tesla, который счёл, что «беспорядочные» твиты Маска подвергают компанию миллиардным рискам. Также предпринимателя заставили удалить твит с критикой профсоюзов в Tesla.