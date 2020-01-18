Илон Маск пообещал доставить на Марс миллион человек через 30 лет

Маск начал с того, что написал: «Нужно ежегодно выводить мегатонны на орбиту, чтобы жизнь стала межпланетной». По его словам, космический корабль Starship должен совершать по три полёта в день, чтобы вышла примерно тысяча в год. При этом аппарату каждый полёт придётся выводить на орбиту более 100 тонн. Тогда каждые 10 Starships смогут выводить миллион тонн в год.

За десять лет SpaceX планирует построить тысячу кораблей. Они смогут выводить на орбиту сотню мегатонн в год или отправлять примерно 100 тысяч человек на Марс каждый раз, когда Земля максимально с ним сближается (это бывает раз в 26 лет). Таким образом Starships смогут к 2050 году перевезти на Марс примерно миллион человек.

Маск также заявил, что работа на Марсе найдётся для каждого желающего.