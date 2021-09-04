Илон Маск пообещал интернет со скоростью, близкой к скорости света

Маск сообщил об этом, когда рассказывал о спутниках, которые будут запущены в ближайшие пару месяцев. Эти аппараты будут оборудованы лазерами, которые помогут избавить Starlink от необходимости использовать наземные станции для передачи данных на интернет-серверы. По словам руководителя, новые спутники будут активны к началу следующего года.

Сейчас комплекс Starlink состоит из трёх элементов. Это пользовательский терминал или тарелка, орбитальные спутники и наземные станции в некоторых регионах. Сеть работает путём передачи пользовательских данных на спутники, которые передают их на наземные станции. Затем данные отправляются обратно на спутники, которые затем передают их пользователям.

Однако у SpaceX есть планы по частичному устранению зависимости Starlink от наземных станций. Лазеры смогут передавать данные сразу между космическими аппаратами. Маск заявил, что новые спутники почти вдвое сократят время передачи данных по сети Starlink, поскольку лазеры позволят данным перемещаться с чрезвычайно высокой скоростью.