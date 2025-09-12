Илон Маск пообещал прямое подключение смартфонов к Starlink через спутники

Поводом для заявления стала покупка SpaceX у компании EchoStar спектра радиочастот на сумму $17 млрд. На подкасте All-In Маск пояснил, что Starlink планирует объединить домашний интернет с мобильной связью и превратить спутники в «базовые станции на орбите».

Уже сейчас из более чем 8000 аппаратов Starlink, 657 поддерживают режим direct-to-cell, а остальные обеспечивают широкополосный интернет.

Однако для полноценной работы пользователям понадобятся смартфоны с новыми чипсетами, способными работать на частотах EchoStar. По оценке Маска, это может занять около двух лет.

Эксперты отмечают, что Starlink вряд ли станет прямым конкурентом AT&T, T-Mobile и Verizon, но может дополнить их сети, обеспечивая связь в «мёртвых зонах».

Сейчас у Starlink уже есть партнёрство с T-Mobile: абоненты могут отправлять SMS через спутники, а скоро появится поддержка передачи данных в приложениях.