Наука и технологии
Сегодня в 16:55
Илон Маск пообещал сделать свой интернет переносным
Пока терминалы Starlink слишком большие
Сейчас тестируется спутниковый интернет Илона Маска Starlink. Он привязан к специальным терминалам, и предприниматель обещает, что их можно будет взять с собой куда угодно. То есть интернет будет полностью мобильным — в сеть можно будет зайти из любой точки земного шара и даже в движущемся транспорте.
Ранее СМИ обнаружили заявку Starlink для FCC, которой описывается терминал, способный устанавливаться на транспорт. Илон Маск также писал в Twitter, что текущие терминалы слишком велики для автомобилей Tesla, и идея распространяется на самолёты, грузовики и корабли.
Вчера же предприниматель заявил, что пользователи Starlink смогут быть полностью мобильными уже в 2021 году. «Вы можете перемещать его (прим. терминал) куда угодно или использовать его при движении в автофургоне или грузовике». По словам Маска, проекту требуется ещё несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полное покрытие.