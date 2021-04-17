Илон Маск пообещал сделать свой интернет переносным

Ранее СМИ обнаружили заявку Starlink для FCC, которой описывается терминал, способный устанавливаться на транспорт. Илон Маск также писал в Twitter, что текущие терминалы слишком велики для автомобилей Tesla, и идея распространяется на самолёты, грузовики и корабли.

Вчера же предприниматель заявил, что пользователи Starlink смогут быть полностью мобильными уже в 2021 году. «Вы можете перемещать его (прим. терминал) куда угодно или использовать его при движении в автофургоне или грузовике». По словам Маска, проекту требуется ещё несколько запусков спутников, чтобы обеспечить полное покрытие.