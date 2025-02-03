Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2025, 18:00
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Илон Маск пообещал собрать в этом году 10000 роботов Tesla Optimus

Ставит перед собой амбициозную цель
Илон Маск поставил перед компанией Tesla смелую цель - выпустить 10 000 человекоподобных роботов Optimus в 2025 году. Однако Маск признал, что, несмотря на амбициозность цели, компания может в итоге выпустить всего несколько тысяч роботов. Несмотря на это, он уверен, что к концу года эти роботы будут выполнять ценные задачи в Tesla.
Илон Маск пообещал собрать в этом году 10000 роботов Tesla Optimus

© Tesla

Tesla уже показала несколько прототипов Optimus в действии на своем заводе, хотя в большинстве случаев роботы управлялись людьми дистанционно. Маск считает, что Optimus со временем станет основной частью бизнеса Tesla, и даже предсказывает, что однажды компания сможет производить 100 миллионов роботов в год.

Заглядывая в будущее, Tesla работает над расширением своих производственных возможностей, планируя создавать по 1 000 роботов в месяц вначале, а в будущем довести их количество до 10 000 в месяц. Более продвинутая версия Optimus, запуск которой ожидается в следующем году, сможет производиться со скоростью 100 000 единиц в месяц.

Маск также отметил, что роботы могут продаваться по цене менее 20 000 долларов, когда их производство достигнет 1 миллиона единиц в год.

Источник:Electrek
Автор:Максим Многословный
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