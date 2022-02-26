Илон Маск пообещал спасти МКС от падения на Землю в случае санкций против Роскосмоса

Наука и технологии
Вчера в 21:56
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Илон Маск пообещал спасти МКС от падения на Землю в случае санкций против РоскосмосаЭто ответ Рогозину
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разразился в Twitter тирадой по поводу того, что США могут ввести санкции против российской космической программы. Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал твиты российского чиновника.
Рогозин отметил, что США хотят уничтожить сотрудничество на Международной космической станции (МКС). Глава Роскосмоса заявил, что американцы это уже делают, «ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов». Рогозин написал, что коррекция орбиты станции и её уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». «Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы...», — задаётся вопросом Рогозин.
На этот твит Илон Маск ответил ему коротко — картинкой «SpaceX», явно намекая на то, что именно эта компания «спасёт» МКС от падения.
Источник: Twitter