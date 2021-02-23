Илон Маск пообещал уменьшить латентность своего космического интернета

Поверить в то, что это и вправду станет реальным, не так уж и сложно — SpaceX запускает новые спутники Starlink чуть ли не каждую неделю. Как пишет The Verge, это может привести к тому, что уже в 2021 году скорость космического интернета Илона Маска достигнет 300 Мбит/сек — это вдвое больше, чем доступно сейчас.

Миллиардер также пообещал уменьшить и латентность (т.е. задержку) интернета — данный показатель должен составить около 20 мс.