Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Илон Маск пообещал уменьшить латентность своего космического интернета
А также увеличить скорость доступа к сети
Уже с конца 2020 года SpaceX приглашает желающих принять участие в тестировании космического интернета Starlink. И вот сейчас, благодаря очередному сообщению Илона Маска, стало известно, что компания намерена уменьшить латентность и увеличить скорость доступа к сети через спутники проекта.
Поверить в то, что это и вправду станет реальным, не так уж и сложно — SpaceX запускает новые спутники Starlink чуть ли не каждую неделю. Как пишет The Verge, это может привести к тому, что уже в 2021 году скорость космического интернета Илона Маска достигнет 300 Мбит/сек — это вдвое больше, чем доступно сейчас.
Миллиардер также пообещал уменьшить и латентность (т.е. задержку) интернета — данный показатель должен составить около 20 мс.