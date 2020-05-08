Илон Маск пообещал в течение года начать эксперименты по вживлению чипов в мозг людей

О планах Маск рассказал в подкасте Джо Рогана. Технологию вживления чипов уже проверили на животных: обезьяне и мыши. Теперь настал черёд людей.

Суть проекта Neuralink — разработка ультратонких электродов, способных стимулировать нейроны после имплантации в мозг. Эта технология создаётся не из праздного любопытства — её можно будет использовать для лечения пациентов с полным или частичным параличом конечностей.

Как рассказал сам Маск, во время операции будет буквально вырезаться часть черепа. Туда будет устанавливаться устройство Neuralink, а нити электродов подсоединятся к мозгу.

Кроме того, технология позволит управлять компьютерами или смартфонами дистанционно. А в будущем, возможно, и общаться на телепатическом уровне.