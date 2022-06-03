Илон Маск пообещал выпустить человекоподобного робота через несколько месяцев

Робот Optimus был впервые представлен в августе 2021 года. Это гуманоидный робот размером с человека, который, как утверждает Маск, сможет выполнять рутинные задачи, например покупку продуктов. По словам предпринимателя, робот, также известный как Tesla Bot, «со временем станет более значимым, чем автомобильный бизнес» для компании.

Согласно презентации 2021 года, рост Optimus составит около 173 сантиметров, вес — 57 килограммов и грузоподъёмность — 20 килограммов. Он будет управляться теми же системами искусственного интеллекта, которые Tesla разрабатывает для использования в своих электромобилях.