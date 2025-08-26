Илон Маск пообещал запускать ракету Starship до 24 раз в сутки уже через несколько лет

По его словам, уже через 6–7 лет ракета сможет запускаться более 24 раз в сутки, то есть практически каждый час. Однако такие темпы он называет пиковыми, тогда как реальный устойчивый ритм будет ближе к 10 полетам в день.

Масштабы подобных планов поражают. Бывший сотрудник Apple Фил Бейзел подсчитал, что один запуск Starship требует около 14 ГВт·ч химической энергии. Если бы ракета стартовала ежечасно, это дало бы 336 ГВт·ч в день — примерно в 1,7 раза больше суточного энергопотребления Лос-Анджелеса.

Даже при снижении частоты запусков до 10 в день, это соответствует обеспечению энергией более 4,5 млн домов в сутки.

Таким образом, проект Starship ставит не только инженерные, но и энергетические вызовы, которые могут существенно повлиять на будущее космической отрасли.